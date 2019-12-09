СЕГОДНЯ 06:17 2019-12-09T06:17:18+03:00

В Тазовском районе погибли люди при пожаре в вагон-городке Фото: 89.mchs.gov.ru

Выживший во время ЧП санавиацией доставлен в Новоуренгойскую больницу

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В Тазовском районе во время пожара в вагон-городке на Пякяхинском нефтегазоконденсатном месторождении обнаружили тела трех мужчин. СУ СКР по ЯНАО

проводит доследственная проверка по факту гибели людей. Известно, что трагедия произошла в ночь на 8 декабря 2019 года. Сообщение о ЧП поступило на центральный пункт пожарной связи 4 отряда федеральной противопожарной службы в 5 часов 30 минут.

Когда приехали спасатели вагончик был полностью уничтожен огнем. Обнаружен один пострадавший. Он сообщил, что в здании могли находиться люди. Обнаруженные тела трех мужчин сильно обгорели.

Четвертый пострадавший рейсом санавиации доставлен в Новоуренгойскую городскую больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

На место происшествия вылетела следственная группа в составе следователей следственного отдела по Тазовскому району, специалистов МЧС и ЭКЦ, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU