В Тазовском районе погибли люди при пожаре в вагон-городке
В Тазовском районе во время пожара в вагон-городке на Пякяхинском нефтегазоконденсатном месторождении обнаружили тела трех мужчин. СУ СКР по ЯНАО
проводит доследственная проверка по факту гибели людей. Известно, что трагедия произошла в ночь на 8 декабря 2019 года. Сообщение о ЧП поступило на центральный пункт пожарной связи 4 отряда федеральной противопожарной службы в 5 часов 30 минут.
Когда приехали спасатели вагончик был полностью уничтожен огнем. Обнаружен один пострадавший. Он сообщил, что в здании могли находиться люди. Обнаруженные тела трех мужчин сильно обгорели.
Четвертый пострадавший рейсом санавиации доставлен в Новоуренгойскую городскую больницу, где ему оказывается медицинская помощь.
На место происшествия вылетела следственная группа в составе следователей следственного отдела по Тазовскому району, специалистов МЧС и ЭКЦ, судебно-медицинского эксперта и сотрудников полиции. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU