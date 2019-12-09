Погода на Ямале 9 декабря: в течение дня ожидается резкое потепление
В понедельник, 9 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 13 градусов, пасмурно, снег разной интенсивности будет идти весь день. Ветер западный 2 м/с.
В Ноябрьске -4 градуса, пасмурно, снег, который начался еще ночью, к вечеру усилится. Ветер юго-западный 10 м/с.
В Новом Уренгое в течение дня ожидается перепад температуры от утренней -15 – до вечерней -6. Будет пасмурно и снежно. Ветер южный 10 м/с.
В Надыме -3 градуса, пасмурно, снег. Южный ветер 10 м/с.
В Губкинском днем -5 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер южный 10 м/с.
В Тарко-Сале - 8 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 9 м/с.
В Муравленко -4 градуса, пасмурно, весь день будет идти снег. Только в обед город отдохнет от осадков. Ветер юго-западный 10 м/с.
В Лабытнанги -14 градусов, пасмурно, снегопад. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU