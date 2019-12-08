Ноябрьск поддержал акцию борьбы с ВИЧ
Красная ленточка, как символ борьбы с ВИЧ был передан от журналистов к педагогам и молодёжи. Мероприятие состоялось в Ноябрьске.
Окружная акция «Эстафета: вместе против ВИЧ» продолжается. Она объединяет усилия молодёжных советов Ямала, СМИ, работодателей и медиков против СПИДа. Благодаря инициативе ноябрьской молодёжи, акция стала ежегодной.
В 2018-м году эстафета проходила под девизом «Родители против ВИЧ», в этом году - «СМИ против ВИЧ». Сегодня, 8 декабря, в парке журналисты передали эстафету педагогам и молодёжи.
Специалисты отмечают, что сегодня ВИЧ заражаются преимущественно половым путем люди благополучные, работающие люди в возрасте 30-45 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU