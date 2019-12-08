СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-08T13:08:40+03:00

Рецидивисту из поселка Уренгой грозит срок за наркотики. Фото с сайта УМВД ЯНАО

Запрещенные вещества были обнаружены в кармане куртки

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В поселке Уренгой Пуровского района был задержан 36-летний местный житель, у которого полицейские обнаружили в кармане куртки прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета.

Как сообщили в УМВД ЯНАО, согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотиком общей массой 1,49 граммов, что является значительным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере».

На допросе задержанный признался полицейским, что купил наркотик для личного потребления, свою вину он признает.

В отношении подозреваемого, ранее судимого жителя п. Уренгой, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU