2019-12-08T09:34:29+03:00
Общество

Жители Салехарда у новогодней елки записали видеообращение

Горожане считают город достойным для звания новогодней столицы России
Алена Кульмухаметова
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Жители Салехарда у новогодней елки записали видеообращение. Фото с сайта администрации города СалехардЖители Салехарда у новогодней елки записали видеообращение. Фото с сайта администрации города Салехард
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На Новогодней елке у МРЦ «Полярис» жители окружной столицы торжественно зажгли огни и записали видеообращение о том, что Салехард достоин быть Новогодней столицей России.

В администрации города рассказали, что 7 декабря на площади было многолюдно, салехардцы собрались здесь чтобы вместе с Дедом Морозом и его друзьями зажечь праздничные огни на самой красивой новогодней ели в городе.

Артисты ЦКиС «Геолог» подготовили для гостей небольшое театрализованное интерактивное представление. Как только все собравшиеся вместе произнесли заветные слова: «Раз, два, три, елочка, гори!», площадь «Поляриса» озарилась теплым светом новогодних гирлянд.

Кульминацией торжества традиционно стал большой хоровод вокруг главного символа любимого всеми праздника, под самую новогоднюю песню - «В лесу родилась елочка». Добавим, что из-за мероприятия были закрыты въезды автомобилей на парковку площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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