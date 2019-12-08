СЕГОДНЯ 06:55 2019-12-08T06:55:10+03:00

Погода на Ямале 8 декабря: сильный мороз и переменная облачность. Фото из группы Надым во ВКонтакте

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Воскресенье 8 декабря в Ямало-Ненецком автономном округе похолодает до -35 градусов, по ощущения будет на 10 градусов морознее.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале похолодает до -30, -35 градусов. Ощущаться будет как 40-градусный мороз. В течение дня ожидается малооблачная погода и легкий ветер.

В Новом Уренгое и Надыме столбик термометра опустится до -28, -33 градусов. Ощущаться будет также на 10 градусов морознее. В течение дня будет ясно, слабый западный ветер.

Температура воздуха в Тазовском и Красноселькупе – 31 градус ниже нуля. По ощущениям - минус 42. Будет ясно, осадков не ожидается. Слабый северо-западный ветер.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги в течение дня ожидается до -31 градуса, а к вечеру столбик термометра поднимется до -15 градусов. В течение дня ожидается переменная облачность, ближе к вечеру пойдет снег. Ветер легкий.

В Мужах столбик термометра покажет в течение дня -21, -28 градусов. Днем синоптики прогнозируют переменную облачность и снегопады. Легкий южный ветер.

В Яр-Сале похолодает до -31 градуса. В течение дня ожидается небольшая облачность, ближе к вечеру пойдет снег. Ветер слабый южный.

ИСТОЧНИК KP.RU