СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-07T16:26:18+03:00

В бюджет Ноябрьска на 2020 год заложено более 14 млд рублей. Фото с сайта администрации города Ноябрьск

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Публичные слушания по принятию бюджета Ноябрьска на 2020 год прошли в здании детской музыкальной школы №2 имени В.А. Коха. Большинство жителей проголосовали «за» вынесение проекта на рассмотрение и утверждение депутатов Городской Думы седьмого созыва.

Как сообщили в администрации города Ноябрьск, работа над главным финансовым документом города велась большая и скрупулезная в течение всего года.

Бюджет 2020 года сбалансирован, это значит, что расходы и доходы равны межу собой, запланировано освоить 14 млрд 731 млн руб. из них 2 млрд 28 млн рублей будут направлены на реализацию национальных проектов: «Демография», «Образование», «Культура», «Экология», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На проект «Демография» выделено 999, 5 млн руб. Эти деньги пойдут на финансовую поддержку семей при рождении детей. А также на строительство двух детских садов в рамках муниципально-частного партнерства, создание дополнительных групп в дошкольных учреждениях для детей от 1,5 года до трех лет.

Расходы в сфере образования составят 6 млрд. 224 млн. руб. – средства направят на оказание 13 муниципальных услуг по дошкольному образованию, а также присмотру и уходу более чем за 7,5 тысяч детей, на обучение 13 тысячи школьников.

Добавим, что впервые в бюджете предусмотрены средства – 4 млн. 200 тыс. руб. на школьное партисипаторное бюджетирование – финансовую грамотность и формирование у учеников активной жизненной позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU