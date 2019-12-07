СЕГОДНЯ 13:33 2019-12-07T13:33:45+03:00

На Ямале стартовали соревнования по греко-римской борьбе. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой

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XVI лично-командное Первенство ЯНАО по греко-римской борьбе среди юношей на Кубок Героя России, трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Карелина пройдет в эти выходные во дворце спорта «Звездный» города Новый Уренгой.

По данным организаторов, в этом году соревнования пройдут уже в шестнадцатый раз. Участники делятся на две возрастные категории – юноши до 14 и до 16 лет. 7 декабря проходит личное, а 8 декабря - командное первенство по греко-римской борьбе.

В двухдневных соревнованиях принимают участие более 150 атлетов из Пуровского, Тазовского, Приуральского районов, городов Губкинский, Ноябрьск, г Новый Уренгой.

ИСТОЧНИК KP.RU