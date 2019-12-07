2019-12-07T09:51:36+03:00
Общество

Общественники добились ремонта дорог в трех городах Ямала

Ямочный ремонт выполнен на двух десятках дорог и столько же отремонтировано капитально
Алена Кульмухаметова
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Люк в Муравленко был отремонтирован. Фото с сайта ОНФ ЯНАОЛюк в Муравленко был отремонтирован. Фото с сайта ОНФ ЯНАО
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Проект «Карта убитых дорог» в Ямало-Ненецком автономном округе помог общественникам добиться ремонта дорожного покрытия в городах Муравленко, Тарко-Сале и Надыме.

Так, ранее жители города Муравленко пожаловались на дефекты дорожного покрытия внутриквартального проезда вблизи многоквартирного дома по улице Пионерской рядом с домом №42 в городе Муравленко, где разрушался люк.

В городе Тарко-Сале на улице Победы из дороги торчал внушительный кусок арматуры, доставляющий неудобства участникам дорожного движения, а в 5-м проезде в Надыме требовался ямочный ремонт дороги.

Все указанные участки дороги находились в неудовлетворительном состоянии, и передвигаться по ним было опасно для людей и их транспорта. После вмешательства активистов ОНФ опасные участки были отремонтированы.

Всего в Ямало-Ненецком автономном округе гражданами отмечено 146 убитых дорог протяженностью 73 км. Ямочный ремонт выполнен на двух десятках дорог и столько же отремонтировано капитально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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