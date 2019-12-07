СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-07T07:41:53+03:00

Погода на Ямале 7 декабря: морозы и снегопады. Фото из группы "Надым" во ВКонтакте

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В субботу 7 декабря на западе Ямало-Ненецкого автономного округа – в Салехарде и Мужах ожидаются морозы. В восточных районах пройдут сильные снегопады.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале столбик термометра покажет -8, -12 градусов. Утром и днем ожидается снег, вечером – преимущественно без осадков. Слабый южный ветер.

В Новом Уренгое в течение дня ожидается 14-18 градусов ниже нуля. С раннего утра до вечера будет идти снег. В Надыме будет прохладнее – 22 градуса со знаком минус, снегопад пройдет в первой половине дня. Ветер слабый южный.

Температура воздуха в Тазовском и Красноселькупе -14, -16 градусов. Днем синоптики прогнозируют снег. Умеренный южный ветер.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги днем столбик термометра покажет -26 градусов, вечером – 37 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается, но в течение дня будет облачно. Ветер слабый северный.

В Мужах будет ясно и холодно – до -33 градусов. Ощущаться будет как -38 градусов. Легкий ветер подует со стороны северо-запада.

В Яр-Сале также ожидается мороз до –28 градусов со знаком, по ощущениям -39 градусов. В течение дня будет пасмурно, преимущественно без осадков. Легкий северный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU