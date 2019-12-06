2019-12-06T16:56:04+03:00
Общество

Салехардские школьники провели день с департаментом культуры

Подростки стали самыми первыми зрителями репетиции будущего концерта
Анна Полякова
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Салехардские школьники провели день в департаменте культуры Фото: yanao.ruСалехардские школьники провели день в департаменте культуры Фото: yanao.ru
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Девятиклассники первой школы Салехарда познакомились с деятельностью окружного департамента культуры и подведомственных учреждений. Мероприятия, организованные в рамках проекта «День на службе», прошли в Музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского, Национальной библиотеке Ямала и Культурно-деловом центре.

Директор департамента Евгений Колтунов рассказал ребятам об основных направлениях деятельности самого «творческого» исполнительного органа государственной власти и подведомственных учреждений и развитии ямальской культуры.

Среди ярких моментов – знакомство со старейшим творческих коллективом региона - ансамблем «Сёётэй Ямал». Школьники стали самыми первыми зрителями репетиции будущего концерта. Ребятам также рассказали о возможностях Виртуального концертного зала, позволяющего видеть в высоком качестве шедевры мировой и отечественной сцены.

В главном музее Ямала школьникам представили возможности технологии дополненной реальности, которая реализована в рамках нацпроекта «Культура». Так дети познакомились с Ледниковым периодом и увидели процесс монтажа выставки «Романовы. Три века русского Севера».

Завершился «День на службе» посещением Национальной библиотеки Ямала. Для ребят библиотека давно является верным другом и помощником. Это не книгохранилище, а современный центр досуга и познаний, открытый для всех, кто желает развиваться и постигать новое, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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