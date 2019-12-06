2019-12-06T15:35:03+03:00
Общество

В Салехарде вручили медали «Материнская слава Ямала»

Награды получили семь многодетных мам
Анна Полякова
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В Салехарде вручили медали «Материнская слава Ямала» Фото: yanao.ruВ Салехарде вручили медали «Материнская слава Ямала» Фото: yanao.ru
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Семь многодетных матерей ЯНАО 6 декабря наградили медалями «Материнская слава Ямала». Вице-губернатор Ирина Соколова отметила, что всего в округе проживают более 12,5 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются почти 43 тысячи детей и назвала защиту интересов семьи – важнейшим приоритетом для правительства округа.

- Ямальских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня вы бережно храните семейный очаг, учите детей добру, взаимопониманию и нравственности, – обратилась к женщинам Ирина Соколова, вручая награды.

Медаль «Материнская слава Ямала» вручается многодетным матерям, прожившим в регионе не менее 15 лет и достойно воспитавшим четырех и более детей – своих или приемных. В течение 10 лет с момента учреждения награды, её удостоились 220 ямальских женщин, уточнили в правительстве ЯНАО.

Церемония прошла в преддверии 89-летия со Дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Медали получили многодетные матери из Салехарда, Лабытнанги, Ямальского и Шурышкарского районов: Валида Гашимова, Тамара Гришина, Ольга Захарова, Валентина Колесник, Светлана Сэротэтто, Зинаида Хановина и Анна Худалей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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