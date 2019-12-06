2019-12-06T15:25:59+03:00
Общество

В Салехарде на один день изменится схема движения транспорта

Коррективы внесены в связи с открытием главной городской елки
Анна Полякова
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В Салехарде на один день изменится схема движения транспорта Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде на один день изменится схема движения транспорта Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде возле главной елки города изменится схема движения транспорта. 7 декабря 18:00 на площади МРЦ «Полярис» состоится торжественное ее открытие. В связи с проведением мероприятия коррективы внесены в условия проезда автотранспортных средств на автомобильных парковках. Об этом сообщили накануне праздника, 6 декабря. На официальной странице администрации ямальской столицы в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно схеме, въезд для автотранспорта на парковку МРЦ «Полярис» со стороны улицы Чубынина будет закрыт. Гости праздника смогут оставить свои авто на служебной парковке Администрации города (шлагбаумы будут открыты), заезд с улицы Свердлова.

Также личные автомобили можно припарковать на стоянке со стороны магазина «Перекресток».

Фото: Администрация Салехарда

Фото: Администрация Салехарда

Власти города приносят свои извинения за временные неудобства и надеемся, что праздник принесет радость всем гостям.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», череда праздничных мероприятий, посвященных встрече нового 2020 года, стартует в Салехарде 7 декабря. По традиции Дед Мороз вместе со своими друзьями Снеговичком, Зимушкой и Сугробом Сугробовичем после всем известной считалочки зажгут праздничные огни на новогодней ели.

В хороводе вокруг зеленой красавицы аниматоры в ростовых куклах никого не оставят без внимания. Гостей праздника ждет увлекательная программа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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