2019-12-06T15:02:54+03:00
Экономика

О мерах поддержки югорским предпринимателям расскажут через портал

Система бизнес-помощи развивается в сторону открытости
Лидия Шумкова
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Функции виртуального собеседника на портале выполняет нейронная сеть «Vika». Фото с сайта sb-ugra.ruФункции виртуального собеседника на портале выполняет нейронная сеть «Vika». Фото с сайта sb-ugra.ru
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2019 год стал переломным для индустрии поддержки бизнеса и в Югре, и в России в целом. Об этом заявил генеральный директор окружного Фонда поддержки предпринимательства. Одна из основных тенденций, на которые опирается национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства — переход институтов развития бизнеса к сервисной модели поддержки бизнеса, к обслуживанию предпринимателей в формате «одного окна». Для этих целей в регионе разработан, в том числе, портал бизнесюгры.рф.

Задача портала - донести актуальную информацию о мерах поддержки каждому предпринимателю в формате «одного окна». Площадка нацелена на бизнесменов и тех, кто только планирует открыть свое дело. Функции виртуального собеседника выполняет нейронная сеть «Vika», разработанная на основе искусственного интеллекта.

- Благодаря внедрению «Vika» предприниматели, смогут проконсультироваться по вопросам получения электронных услуг и сервисов практически круглосуточно, - пояснил Сергей Стручков.

В целом же, система поддержки предпринимательства эволюционирует в сторону открытости. По словам заместителя директора департамента экономического развития округа Романа Колупаева, еще несколько лет назад власти были ориентированы на то, чтобы оказать поддержку как можно большему числу субъектов предпринимательства. Теперь же важным становится поддерживать тех, кто ведет открытый бизнес.

- Важно поддерживать тех, кто максимально прозрачен - без непонятных задолженностей, с официальным трудоустройством и так далее. Чтобы не было даже намека, что эта поддержка уходит куда-то не туда. Она должна попадать только действительно нуждающимся, - сказал Роман Колупаев.

Логичным продолжением развития инфраструктуры поддержки предпринимательства в Югре станет переход к сервисной модели и созданию центров «Мой бизнес», которые объединят в себе действующие в регионе организации.

Кстати, сегодня инфраструктура поддержки бизнеса в Югре остается одной из лучших в России. Практики, внедряемые в округе, постоянно совершенствуются, а методы работы и ноу-хау тиражируются в иные субъекты.

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@TrueKPRU
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