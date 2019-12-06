2019-12-06T14:55:47+03:00
Общество

На Ямале назвали территории, где чаще регистрируют ВИЧ-инфекцию

Особое внимание специалисты уделяют Тазовскому и Красноселькупскому районам
Анна Полякова
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На Ямале назвали территории, где чаще регистрируют ВИЧ-инфекцию Фото: yanao.ruНа Ямале назвали территории, где чаще регистрируют ВИЧ-инфекцию Фото: yanao.ru
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У жителей сельских поселений Тазовского и Красноселькупского районов чаще других ямальцев регистрируют ВИЧ. Об этом сообщили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в Ноябрьске.

Именно поэтому специалисты особое внимание уделяют названным территориям, об этом рассказала главный врач окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Волова.

За 10 месяцев 2019 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в ЯНАО составила 28,8 на 100 тысяч населения, что на 10,3% ниже по сравнению с 2018-м.

В Ноябрьске данный показатель – 25,3 на 100 тысяч населения. Регистрируется снижение заболеваемости на 32,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Многие ноябряне проходят тестирование на ВИЧ во время проведения всероссийских и городских медицинских акций. Так из 362 человек были выявлены двое инфицированных.

- Чем раньше мы выявим заболевание, тем быстрее сократим риски передачи ВИЧ, - говорит главный врач окружного центра профилактики и борьбы со СПИД.

В Ноябрьске девять предприятий заключили договоры с медицинскими организациями по тестированию работников на вирус иммунодефицита человека. Людмила Волова рекомендует и другим предприятиям сделать это.

Она сообщила, что УрФО по-прежнему остается лидером в России по числу заболевших ВИЧ-инфекцией. Сложная ситуация в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях. В ЯНАО статистика иная, здесь наблюдается снижение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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