2019-12-06T14:32:02+03:00
Общество

Глава Салехарда пригласил пользователей соцсетей на личную беседу

Активисты смогут с мэром обсудить перспективы развития города
Анна Полякова
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Глава Салехарда пригласил пользователей соцсетей на личную беседу Фото: Администрация СалехардаГлава Салехарда пригласил пользователей соцсетей на личную беседу Фото: Администрация Салехарда
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Глава Салехарда Алексей Титовский пригласил пользователей социальный сетей на личный разговор. Сообщение об этом было опубликовано в официальной группе администрации столицы Ямала в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что власти города заметили активность жителей окружного центра в комментариях.

«Мы видим неравнодушие к судьбе нашего любимого города. Вы часто высказываете действительно полезные идеи. Предлагаем озвучить их лично главе города Алексею Титовскому и обсудить перспективы развития города», — написано в популярном паблике.

Встреча с активными пользователями социальных сетей состоится 6 декабря в 19:00 в здании администрации города.

К слову личные профили, а также официальные странички органов власти в соцсетях становятся популярными площадками для общения народа со своими проблемами к чиновникам, поскольку озвученный таким образом вопрос проигнорировать уже не получится

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ИСТОЧНИК KP.RU

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