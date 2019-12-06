Впервые в истории Салехарда была зарегистрирована железная свадьба

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-06T14:11:19+03:00

Супруги больше 65 лет назад познакомились на танцплощадке

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В Салехарде впервые в истории города была зарегистрирована железная свадьба. Ямальская пара в мире и согласии прожила вместе 65 лет. Для них организовали торжественное мероприятие в окружном ЗАГСе 6 декабря.

Клавдия Ивановна и Владимир Петрович Бузолины встретились на месте нынешнего отдела бракосочетаний. Тогда на этом месте был парк и устраивались танцы. Всю жизнь они проработали на благо Ямала, воспитали дочь и сын. Сегодня у них уже 4 внука и 4 правнука.

Фото: Администрация Салехарда

Глава города Алексей Титовский поздравил семейную пару со стажем с юбилеем свадьбы и пожелал супругам крепкого здоровья и отпраздновать ещё не один юбилей совместной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU