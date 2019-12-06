2019-12-06T13:59:15+03:00
Здоровье

Региональный сосудистый центр в Югре дооснастят медицинским оборудованием

Поставки оборудования запланированы на 2020-2024 годы
Лидия Шумкова
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В Окружном кардиологическом диспансере готовятся к поставке нового оборудования. Фото с сайта cardioc.ruВ Окружном кардиологическом диспансере готовятся к поставке нового оборудования. Фото с сайта cardioc.ru
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Региональный сосудистый центр БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» готовится к поступлению нового высокотехнологичного оборудования в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» по направлению «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

На 2020-2024 годы там запланированы поставки двух ультразвуковых аппаратов для исследования сердца и сосудов, а также ангиографической системы и магнитно-резонансного томографа. В настоящее время ведется проработка наполнения и конфигурации ультразвуковых аппаратов для формирования технического задания согласно потребности учреждения.

По словам главного врача Окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», депутата окружной Думы Ирины Урванцевой, приобретение высокотехнологичного оборудования, увеличение количества первичных сосудистых отделений, привлечение квалифицированных специалистов – стратегические направления в реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

- Приобретение нового медицинского оборудования позволит удовлетворить острую потребность для своевременной диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня мы ставим перед собой задачу – максимально повысить доступность этого вида помощи в рамках реализации федерального проекта, - подчеркнула она.

Главврач также напомнила, что Югра входит в пятерку регионов страны с самой низкой смертностью населения от болезней системы кровообращения. За последние 10 лет смертность югорчан от инфаркта миокарда снизилась на 23 процента. Мониторинг за ситуацией ведётся ежедневно.

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