Семиклассник из Ноябрьска стал дипломантом Международного музыкального конкурса

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-06T13:51:01+03:00

Дмитрий Зоидов вошел в ТОП-8 исполнителей в категории духовые и ударные инструменты

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Юный музыкант из Ноябрьска Дмитрий Зоидов стал дипломантом престижнейшего Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». Семиклассник Детской музыкальной школы №2 им. В.А. Коха блестяще выступил и вошел в ТОП-8 исполнителей в категории духовые и ударные инструменты.

Дмитрий Зоидов является неоднократным обладателем почётного звания Гран-При, лауреатом городских, окружных и международных конкурсов исполнительского мастерства.

Фото: Администрация Ноябрьска

В копилке его творческих достижений - участие в открытии международного фестиваля «Москва встречает друзей» (г. Москва), где он выступил с оркестром «Виртуозы Москвы» в составе ансамбля ударных инструментов; звание лауреата Всероссийского конкурса «Молодые дарования России»; премия Губернатора ЯНАО «За высокие творческие достижения молодым дарованиям ЯНАО в сфере культуры и искусства».

- Дмитрий Зоидов – наша гордость. Отдельные слова благодарности Евгению Забигулину, под чутким руководством которого Дмитрий стал ярким сольным исполнителем, - написал на своей странице в Инстаграм Алексей Романов.

Напомним, что в этом году в рамках нацпроекта «Культура» для Детской музыкальной школе приобрели новые уникальные музыкальные инструменты, выполненные на заказ.

Школа получила японский и чешский рояли, альты, баритоны, корнеты, труба, ксилофон, концертную домру, скрипки, гусли, виолончель, баяны, аккордеоны, а также профессиональный синтезатор, сообщает администрация Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU