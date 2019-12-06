2019-12-06T13:51:01+03:00
Общество

Семиклассник из Ноябрьска стал дипломантом Международного музыкального конкурса

Дмитрий Зоидов вошел в ТОП-8 исполнителей в категории духовые и ударные инструменты
Анна Полякова
Поделиться:
Семиклассник из Ноябрьска стал дипломантом Международного музыкального конкурса Фото: Администрация НоябрьскаСемиклассник из Ноябрьска стал дипломантом Международного музыкального конкурса Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Юный музыкант из Ноябрьска Дмитрий Зоидов стал дипломантом престижнейшего Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». Семиклассник Детской музыкальной школы №2 им. В.А. Коха блестяще выступил и вошел в ТОП-8 исполнителей в категории духовые и ударные инструменты.

Дмитрий Зоидов является неоднократным обладателем почётного звания Гран-При, лауреатом городских, окружных и международных конкурсов исполнительского мастерства.

Фото: Администрация Ноябрьска

Фото: Администрация Ноябрьска

В копилке его творческих достижений - участие в открытии международного фестиваля «Москва встречает друзей» (г. Москва), где он выступил с оркестром «Виртуозы Москвы» в составе ансамбля ударных инструментов; звание лауреата Всероссийского конкурса «Молодые дарования России»; премия Губернатора ЯНАО «За высокие творческие достижения молодым дарованиям ЯНАО в сфере культуры и искусства».

- Дмитрий Зоидов – наша гордость. Отдельные слова благодарности Евгению Забигулину, под чутким руководством которого Дмитрий стал ярким сольным исполнителем, - написал на своей странице в Инстаграм Алексей Романов.

Напомним, что в этом году в рамках нацпроекта «Культура» для Детской музыкальной школе приобрели новые уникальные музыкальные инструменты, выполненные на заказ.

Школа получила японский и чешский рояли, альты, баритоны, корнеты, труба, ксилофон, концертную домру, скрипки, гусли, виолончель, баяны, аккордеоны, а также профессиональный синтезатор, сообщает администрация Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Салехарда пригласил пользователей соцсетей на личную беседу
Впервые в истории Салехарда была зарегистрирована железная свадьба
Региональный сосудистый центр в Югре дооснастят медицинским оборудованием
В Салехарде в два раза снизилось количество больных наркоманией
Ямальский опыт господдержки КМНС оценили на Международном форуме
Ямальские дети-инвалиды нарисуют новогоднюю мечту
Половина жителей Нягани занимается малым и средним бизнесом
В Ноябрьске три автобуса курсировали под управлением пьяных водителей
В Новом Уренгое многодетная семья лишилась крова, когда аварийный дом снесли
Высокотехнологичное оборудование в югорских больницах помогает спасать больше жизней
В Ямальском районе строят «тихую» школу-интернат
На Ямале рабочий погиб под рухнувшей опорой ЛЭП
Главе Тазовского района в прямом эфире задали 100 вопросов
В Надыме отмечают 89-летие района
Жители Салехарда голосованием решают, нужен ли им надземный пешеходный
Глава Шурышкарского района представил губернатору перспективы муниципалитета
В Нижневартовске до конца года подпишут все контракты на ремонт дорог
«Лиза Алерт» Ямал откроет подразделение в Ханымее