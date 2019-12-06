В Салехарде в два раза снизилось количество больных наркоманией

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-06T13:27:05+03:00

При подозрении на наркологическое заболевание во время медосмотра проводится диагностика

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В Салехарде наметилась тенденция по снижению количества больных наркоманией. Об этом говорили заседании координационного совета по вопросам здорового образа жизни под председательством замглавы администрации города по соцполитике Ирины Максимовой.

Так за последние три года число наркозависимых снизилось с 864 человек до 382. При этом общее количество заболеваний наркологическими расстройствами, зарегистрированными впервые в жизни, остается без изменений и составляет 51 человек. Также обращает на себя внимание и рост показателей заболеваемости «алкогольными психозами».

В столице Ямала постоянно проводятся профилактические медосмотры и диспансеризация населения. При подозрении на наркологическое заболевание проводится диагностика, назначается лечение, проводится психокоррекционная работа, как с самими пациентами, так и с их семьями. Дополнительно возможны консультации врачей психотерапевта и психиатра.

Кроме того, в городе круглосуточно работает служба экстренной психологической помощи для оказания помощи находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетним, а также лицам страдающим зависимостью от алкоголя, сообщает администрация Салехарда.

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ИСТОЧНИК KP.RU