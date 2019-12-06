Ямальский опыт господдержки КМНС оценили на Международном форуме

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-06T13:02:46+03:00

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На IX Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в Санкт-Петербурге, представили ямальский опыт господдержки КМНС. В мероприятии участвуют около 2,5 тысяч делегатов из 40 российских регионов и 20 зарубежных стран.

Ямальский парламент представляет председатель Комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад. Как сообщили в Заксобрании ЯНАО, он работает на сессии «Сохраняя развиваем: коренные малочисленные народы Арктики».

Он рассказал о региональном опыте обеспечения эффективности и адресности господдержки КМНС и подчеркнул, что при экономическом развитии региона власти делают все для сохранения уникального уклада жизни коренных народов Севера.

- Сформированная в регионе законодательная база регулирует самые различные направления: традиционный образ жизни и хозяйствования, развитие доступной и эффективной медицины, качественное образование, предоставление жилья, поддержка агропромышленного комплекса и многое другое, – прокомментировал Эдуард Яунгад.

Добавим, что в выставочных залах развернута масштабная экспозиция, где также представлен Ямал.

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ИСТОЧНИК KP.RU