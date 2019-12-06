Ямальские дети-инвалиды нарисуют новогоднюю мечту

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-06T12:41:00+03:00

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На Ямале дети-инвалиды смогут стать участниками конкурса рисунков «Моя новогодняя мечта». Творческое состязание объявили депутат Заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер совместно с депутатом Тюменской областной Думы Александром Ширыкаловым.

Жюри определит по 4 победителя в трех возрастных группах: с 3-х до 8-ми лет; с 8-ми до 13-ти лет; с 13-ти до 18-ти лет. Их рисунки будут размещены на перекидном календаре, получившая «Гран-при» работа украсит обложку. Кроме того, победители получат денежное вознаграждение.

Как отметила Елена Лаптандер, конкурс поможет понять, о чем мечтают дети, нуждающиеся в особой поддержке и заботе. Кроме того, она выразила уверенность в том, что он не закончится определением победителей и размещением их рисунков в календаре.

- Думаю, найдутся меценаты, неравнодушные люди, а по-другому в Новый год просто не бывает, и мечта детей станет реальностью. Я призываю всех делиться широтой своей души с теми, кто в этом больше всего нуждается, – прокомментировала депутат.

На конкурс принимаются скан-копии работ, выполненные в любой технике: акварель, карандаш, гуашь, масло, пастель, коллаж, компьютерная графика и другие, сообщает Заксобрание ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU