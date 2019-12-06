Половина жителей Нягани занимается малым и средним бизнесом

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-06T12:13:07+03:00

Нягань - в лидерах по развитию социального предпринимательства в округе. Фото с сайта Pixabay.com

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Нягань занимает лидирующие позиции в Югре по развитию социального предпринимательства. По словам главы города Нягани Ивана Ямашева, всего на предприятиях малого и среднего бизнеса сегодня работает более 50% экономически активного населения.

- Треть доходов города формирует именно этот сектор, тем самым мы отличаемся от других территорий, – подчеркнул он в разговоре с Борисом Хохряковым, председателем югорского парламента.

Финансовую поддержку в 2019 году в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего бизнеса» получили 10 социальных предпринимателей на сумму порядка одного миллиона рублей. В итоге в Нягани количество субъектов в сфере социального предпринимательства - более 100. Причем за последние пять лет их число увеличилось в два раза.

- Одним из наиболее важных социальных показателей реализации финансовой поддержки является снижение уровня безработицы. Так, субъектами малого и среднего бизнеса оценочно было сохранено более 400 рабочих мест, в том числе создается порядка 30 рабочих мест, - рассказала председатель муниципальной Думы Миляуша Татаринова.

Всего в городе насчитывается порядка трех тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Их оборот – свыше 15 миллиардов рублей, а доля налоговых поступлений от предпринимательской деятельности в собственных доходах бюджета города составляет 27%.

Напомним, что в эти дни в Нягани работает Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рамках которого обсуждаются в том числе итоги реализации национальных проектов в округе.