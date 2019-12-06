2019-12-06T12:14:43+03:00
Происшествия

В Ноябрьске три автобуса курсировали под управлением пьяных водителей

В городе провели очередной рейд по проверке пассажирских перевозок
Анна Полякова
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В Ноябрьске три автобуса курсировали под управлением пьяных водителей Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Ноябрьске три автобуса курсировали под управлением пьяных водителей Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске за 2 часа рейда под условным названием «Автобус» сотрудники Госавтоинспекции выявили 12 административных правонарушений. Из них 7 в отношении водителей автобусов и 5 - должностных лиц. За это время госинспекторами было осмотрено около 46 единиц пассажирского транспорта.

Полицейские проверяли соблюдение ПДД у водителей общественного транспорта, а также исполнение должностными лицами автотранспортных предприятий и индивидуальными предпринимателями требований пассажирских перевозок.

С начала 2019 года в городе было выявлено 457 административных правонарушений, допущенных водителями автобусов. Трое водителей общественного транспорта сели за руль в состоянии опьянения, двое управляли транспортом без категории «D».

Выявлено 78 неисправных автобусов, к административной ответственности привлечено 70 должностных лиц и 9 юридических лиц.

Помимо технического состояния транспортных средств, внимание инспекторов ГИБДД было уделено организации ответственными лицами предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, соблюдению ими установленного режима труда и отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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