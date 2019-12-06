В Новом Уренгое многодетная семья лишилась крова, когда аварийный дом снесли

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-06T11:59:39+03:00

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Многодетная семья из Нового Уренгоя через суд получила жилье взамен аварийного. Только после вмешательства прокуратура жилищные права ямальцев были восстановлены.

Выяснилось, что семья с тремя несовершеннолетними детьми на основании договора социального найма проживала в помещении, которое в 2011 году было признано аварийным и подлежащим сносу. При этом с 1995 года семья была поставлена на учет в органах местного самоуправления как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.

В 2017 году жилой дом и вовсе был снесен, а другое жилье взамен аварийного семье никто не предоставил.

Тогда прокурор города обратился в суд с иском к администрации Нового Уренгоя о возложении обязанности предоставить семье жилье по договору соцнайма во внеочередном порядке. Однако руководство города пыталось обжаловать решение.

Тем не менее, судебная коллегия по гражданским делам суда ЯНАО оставила решение суда без изменения, сообщили в прокуратуре региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU