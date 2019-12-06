В Ямальском районе строят «тихую» школу-интернат
Уникальная школа-интернат откроется в селе Яр-Спле Ямальского района. Ввести в эксплуатацию ее планируют в третьем квартале 2020 года.
Большое внимание при строительстве здания, рассчитанного на 800 учащихся, было уделено шумоподавлению, так как шум – источник быстрого утомления и снижения концентрации детей. По каждому помещению сделан акустический расчет, и при строительстве использованы специальные шумоподавляющие материалы.
Здесь будет применяться система с ключ-картой. Как только учитель закроет кабинет – все электричество в нем отключится. Вокруг здания будет сооружено ограждение с электронным доступом. Кроме того, учебное заведение оборудуют теплыми полами, световыми датчиками присутствия и движения, уникальными системами хранения вместо привычной мебели.
Стройку посетили депутаты Законодательного Собрания автономного округа, которые признались, что новое здание школы очень впечатляет.
- Здесь действительно все тщательно продумано, предусмотрено инновационное и современное оборудование. Очень важно, что для сельских детей создаются равные условия с городскими школьниками, – подчеркнул Председатель окружного парламента Сергей Ямкин.
ИСТОЧНИК KP.RU