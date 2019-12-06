2019-12-06T10:50:30+03:00
Общество

В Ямальском районе строят «тихую» школу-интернат

Для ее возведения используют специальные шумоподавляющие материалы
Анна Полякова
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В Ямальском районе строят «тихую» школу-интернат Фото: zsyanao.ruВ Ямальском районе строят «тихую» школу-интернат Фото: zsyanao.ru
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Уникальная школа-интернат откроется в селе Яр-Спле Ямальского района. Ввести в эксплуатацию ее планируют в третьем квартале 2020 года.

Большое внимание при строительстве здания, рассчитанного на 800 учащихся, было уделено шумоподавлению, так как шум – источник быстрого утомления и снижения концентрации детей. По каждому помещению сделан акустический расчет, и при строительстве использованы специальные шумоподавляющие материалы.

Здесь будет применяться система с ключ-картой. Как только учитель закроет кабинет – все электричество в нем отключится. Вокруг здания будет сооружено ограждение с электронным доступом. Кроме того, учебное заведение оборудуют теплыми полами, световыми датчиками присутствия и движения, уникальными системами хранения вместо привычной мебели.

Стройку посетили депутаты Законодательного Собрания автономного округа, которые признались, что новое здание школы очень впечатляет.

- Здесь действительно все тщательно продумано, предусмотрено инновационное и современное оборудование. Очень важно, что для сельских детей создаются равные условия с городскими школьниками, – подчеркнул Председатель окружного парламента Сергей Ямкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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