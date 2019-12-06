2019-12-06T10:33:33+03:00
Происшествия

На Ямале рабочий погиб под рухнувшей опорой ЛЭП

Во время установки конструкции был нарушен технологический процесс
Анна Полякова
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На Ямале рабочий погиб под рухнувшей опорой ЛЭП Фото: pixabay.comНа Ямале рабочий погиб под рухнувшей опорой ЛЭП Фото: pixabay.com
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На месторождении в Пуровском районе погиб рабочий. 51-летнего мужчину раздавила опора ЛЭП, рухнувшая на него. По факту ЧП, случившегося еще 20 ноября, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем гибель человека.

В СУ СКР по ЯНАО сообщили, что трагедия произошла на территории 31 куста Тарасовского месторождения Пуровского района. Работники монтировали опору линии электропередач. Для этого использовали гусеничный экскаватор. В какой-то момент перемещаемая опора ЛЭП рухнула на землю. В месте падения оказался один из работников. Травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Как пояснили в региональном ведомстве, во время работы был нарушен технологический процесс и правила безопасности при использовании экскаватора как грузоподъемного механизма. Следователи еще устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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