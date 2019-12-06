Главе Тазовского района в прямом эфире задали 100 вопросов

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-06T10:04:13+03:00

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Глава района Василий Паршаков впервые провел прямую трансляцию в своем официальном аккаунте в социальной сети Инстаграм. Руководитель территории 5декабря около часа отвечал на вопросы тазовчан в прямом эфире.

В комментариях и личных сообщениях официальных аккаунтов в соцсетях, по телефонной линии поступило порядка 100 волнующих жителей района вопросов. Большая часть из них касалась жилья – переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, участие в жилищных программах.

За время трансляции Василий Паршаков ответил на 20. Первый прямой эфир руководителя территории в Инстаграм посмотрели свыше 200 тазовчан, сообщили в администрации района.

Глава рассказал, что в Тазовском районе до 2025 года планируется построить порядка 100 тысяч квадратных метров жилья и расселить более 5000 человек.

Что касается благоустройства микрорайонов Аэропорт и Речпорт поселка Тазовский, судьбой которых так обеспокоены местные жители, Василий Паршаков сообщил, что в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2020 году в райцентре появится современная детская площадка.

- Возведение долгожданного детсада на 120 мест в селе Антипаюта начнется в следующем году – через два года он откроет свои двери, - поделился планами Василий Паршаков.

Ряд вопросов был на транспортную тему. На обращение жительницы села Газ-Сале с просьбой улучшить условия пассажирских перевозок руководитель территории ответил, что в ближайшие дни новый комфортабельный автобус поступит в район.

Оставшиеся вопросы не останутся без внимания, каждый пользователь получит ответ, сообщили в администрации Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU