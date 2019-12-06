2019-12-06T10:04:13+03:00
Общество

Главе Тазовского района в прямом эфире задали 100 вопросов

Большая часть из них касалась жилья
Анна Полякова
Поделиться:
Главе Тазовского района в прямом эфире задали 100 вопросов Фото: tasu.ruГлаве Тазовского района в прямом эфире задали 100 вопросов Фото: tasu.ru
Изменить размер текста:

Глава района Василий Паршаков впервые провел прямую трансляцию в своем официальном аккаунте в социальной сети Инстаграм. Руководитель территории 5декабря около часа отвечал на вопросы тазовчан в прямом эфире.

В комментариях и личных сообщениях официальных аккаунтов в соцсетях, по телефонной линии поступило порядка 100 волнующих жителей района вопросов. Большая часть из них касалась жилья – переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда, участие в жилищных программах.

За время трансляции Василий Паршаков ответил на 20. Первый прямой эфир руководителя территории в Инстаграм посмотрели свыше 200 тазовчан, сообщили в администрации района.

Глава рассказал, что в Тазовском районе до 2025 года планируется построить порядка 100 тысяч квадратных метров жилья и расселить более 5000 человек.

Что касается благоустройства микрорайонов Аэропорт и Речпорт поселка Тазовский, судьбой которых так обеспокоены местные жители, Василий Паршаков сообщил, что в рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2020 году в райцентре появится современная детская площадка.

- Возведение долгожданного детсада на 120 мест в селе Антипаюта начнется в следующем году – через два года он откроет свои двери, - поделился планами Василий Паршаков.

Ряд вопросов был на транспортную тему. На обращение жительницы села Газ-Сале с просьбой улучшить условия пассажирских перевозок руководитель территории ответил, что в ближайшие дни новый комфортабельный автобус поступит в район.

Оставшиеся вопросы не останутся без внимания, каждый пользователь получит ответ, сообщили в администрации Тазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Высокотехнологичное оборудование в югорских больницах помогает спасать больше жизней
В Ямальском районе строят «тихую» школу-интернат
На Ямале рабочий погиб под рухнувшей опорой ЛЭП
В Надыме отмечают 89-летие района
Жители Салехарда голосованием решают, нужен ли им надземный пешеходный
Глава Шурышкарского района представил губернатору перспективы муниципалитета
В Нижневартовске до конца года подпишут все контракты на ремонт дорог
«Лиза Алерт» Ямал откроет подразделение в Ханымее
«На страже лесов»: ямальская школьница стала победителем всероссийского конкурса
В Новом Уренгое неизвестный водитель сбил пешехода на «зебре»
Погода на Ямале 6 декабря: ожидается похолодание до -24 градусов
В Пангоды и Правохеттинсткий отправится «Социальный десант»
В Лабытнанги объявили в розыск 14-летнюю девочку
Мошенником, обманувшим ямальца, оказался отбывающий срок тюменец
В Лабытнанги собственникам гаражей предложат альтернативный участок
Ансамбль «Синяя птица» поздравит тазовчан с Днем рождения района
Безопасность ледового городка в Салехарде будут проверять каждый день
На Ямале за неделю почти 6 тысяч человек заболели ОРВИ
На Ямале стартует первый форум для женщин «Леди босс»
На Ямале проведут «Пушистый день»
Глава Салехарда встретился с родителями воспитанников «Мамонтёнка»
В Лабытнанги открылся горнолыжный комплекс «Октябрьский»
Главврач из Ноябрьска призвал провакцинировать от кори 700 детей
Легенда для спасателей: в Яр-Сале бензовоз столкнулся с джипом
В Ноябрьске в год юбилея Победы появится «Стена Памяти!»
В Тазовском пройдет гастрономический конкурс
Глава Ямала поздравил земляков с международным Днем добровольцев
Пуровский район потратит 1,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов