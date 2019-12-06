2019-12-06T09:45:42+03:00
Общество

В Надыме отмечают 89-летие района

Для гостей праздника организованы выставки, спортивные мероприятия и квесты
Анна Полякова
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В Надыме отмечают 89-летие района Фото: nadymregion.ruВ Надыме отмечают 89-летие района Фото: nadymregion.ru
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Насыщенную программу подготовили надымские учреждения к празднованию 89-летия района. Каждый сможет найти мероприятие для себя, утверждает администрация муниципалитета.

Главные мероприятия начитаются 6 декабря. В этот день в ТК «Династия» всех желающих ждут на чемпионате Надымского района по скоростной сборке спилс-карт.

Представители фонда поддержки гражданских инициатив «СветлыеЛица» совместно со специалистами Дома молодежи проведут квест-игру по краеведению «Мой родной край».

7 декабря для любителей разгадывать головоломки Досуговый центр подготовил авто-квест «ПРоНадымский район», участникам предложат задания по теме «История города N».

Также в субботу для любителей спорта в средней общеобразовательной школе № 9 пройдет открытое первенство спортивной школы «Витязь» по фитнес-аэробики.

7 и 8 декабря в ледовом дворце спорта «Надым» состоится турнир Надымского района по хоккею среди юношей.

Кроме того, в Музее истории и археологии города Надыма будет работать выставка «Мой регион 89» и постоянные экспозиции, посвященные истории сел Надымского района. В городских библиотеках откроются тематические экспозиции «Тропинками родного края», «Я люблю тебя Ямал», а в межпоселенческой центральной библиотеке состоится эрудит-шоу «Ключи от города». В Центре национальных культур пройдет праздник прикладного творчества «Узоры ягельной земли».

ИСТОЧНИК KP.RU

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