Жители Салехарда голосованием решают, нужен ли им надземный пешеходный

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-06T09:20:17+03:00

Многие уверены, что для такой конструкции здесь не место

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Жителям Салехарда предложили самим сделать выбор: нужен ли в городе надземный пешеходный. Его могут установить возле рынка «Дары Ямала». Яркое изображение проекта появилось в официальной группе администрации ямальской столицы социальной сети «В Контакте».

Если салехардцы примут решение, большинством голосов поддержав идею, то крытый переход соединит стороны улицы Чубынина

Опрос проводится на портале "Живем на Севере". Власти города призывают горожан активнее выражать свое мнение, заявляя, что «важен голос каждого». Уточняется, что голосование продлится до 20 декабря.

К слову, в соцсетях под соответствующим постом салехардцы активно обсуждают предложение. Мнения людей разделились. Мало, кто считает, что надземный переход через Чубынина Салехарду нужен. Многие отмечают, для такой конструкции есть места более подходящие. В пример приводят улицу Броднева. Есть и те, кто уверен, что такой переход будет портить внешний вид улицы и станет бедой для малоподвижных горожан и мам с колясками.

ИСТОЧНИК KP.RU