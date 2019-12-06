Глава Шурышкарского района представил губернатору перспективы муниципалитета

СЕГОДНЯ 08:37 2019-12-06T10:13:40+03:00

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Особое внимание в 2020 году власти Шурышкарского района планируют уделить трём направлениям: ремонту социальных объектов, реновации школы в райцентре и модернизации водоочистных сооружений в Мужах. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Головин. Он представил губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову план развития территории.

В 2020-м году район выйдет на объемы в 10 тысяч квадратных метров построенного жилья – в первую очередь, под переселение тех, кто попал под Указ Президента о расселении из ветхого жилья. Часть квартир будет строиться для участников окружных жилищных программ.

В этом году в районе отремонтировали 11 километров дорог. Не меньше обновят в 2020-м. Масштабы дорожных ремонтов кратно выросли благодаря увеличенному финансированию из окружного бюджета. Андрей Головин напомнил, что в 2018 году привести в порядок удалось только 3 км районных дорог.

Что касается ремонта соцобъектов, то в 2020 году планируется поставить ограждения вокруг пяти школ, в двух объектах культуры отремонтируют отопление, а сами здания утеплят, в них установят сигнализацию и систему видеонаблюдения. Детсад «Аленушка» ждёт капремонт.

В 2020 году предстоит реновация мужевской школы им. Н.В. Архангельского. Здесь изменится внутреннее пространство и будут созданы условия, в которых детям будет интересно развиваться. На сегодня в мужевской школе уже открыта «Точка роста» и разработан дизайн-проект реновации.

Говоря о модернизация водоочистных сооружений в селе Мужи, глава района сообщил, что в 2020 году будут увеличены резервные мощности объекта «ЕРМАК-Чистая вода», передает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU