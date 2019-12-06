2019-12-06T10:13:40+03:00
Общество

Глава Шурышкарского района представил губернатору перспективы муниципалитета

Особое внимание - ремонту соцобъектов, реновации школы и модернизации водоочистных сооружений
Анна Полякова
Поделиться:
Глава Шурышкарского района представил губернатору перспективы муниципалитета Фото: yanao.ruГлава Шурышкарского района представил губернатору перспективы муниципалитета Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Особое внимание в 2020 году власти Шурышкарского района планируют уделить трём направлениям: ремонту социальных объектов, реновации школы в райцентре и модернизации водоочистных сооружений в Мужах. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Головин. Он представил губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову план развития территории.

В 2020-м году район выйдет на объемы в 10 тысяч квадратных метров построенного жилья – в первую очередь, под переселение тех, кто попал под Указ Президента о расселении из ветхого жилья. Часть квартир будет строиться для участников окружных жилищных программ.

В этом году в районе отремонтировали 11 километров дорог. Не меньше обновят в 2020-м. Масштабы дорожных ремонтов кратно выросли благодаря увеличенному финансированию из окружного бюджета. Андрей Головин напомнил, что в 2018 году привести в порядок удалось только 3 км районных дорог.

Что касается ремонта соцобъектов, то в 2020 году планируется поставить ограждения вокруг пяти школ, в двух объектах культуры отремонтируют отопление, а сами здания утеплят, в них установят сигнализацию и систему видеонаблюдения. Детсад «Аленушка» ждёт капремонт.

В 2020 году предстоит реновация мужевской школы им. Н.В. Архангельского. Здесь изменится внутреннее пространство и будут созданы условия, в которых детям будет интересно развиваться. На сегодня в мужевской школе уже открыта «Точка роста» и разработан дизайн-проект реновации.

Говоря о модернизация водоочистных сооружений в селе Мужи, глава района сообщил, что в 2020 году будут увеличены резервные мощности объекта «ЕРМАК-Чистая вода», передает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Высокотехнологичное оборудование в югорских больницах помогает спасать больше жизней
В Ямальском районе строят «тихую» школу-интернат
На Ямале рабочий погиб под рухнувшей опорой ЛЭП
Главе Тазовского района в прямом эфире задали 100 вопросов
В Надыме отмечают 89-летие района
Жители Салехарда голосованием решают, нужен ли им надземный пешеходный
В Нижневартовске до конца года подпишут все контракты на ремонт дорог
«Лиза Алерт» Ямал откроет подразделение в Ханымее
«На страже лесов»: ямальская школьница стала победителем всероссийского конкурса
В Новом Уренгое неизвестный водитель сбил пешехода на «зебре»
Погода на Ямале 6 декабря: ожидается похолодание до -24 градусов
В Пангоды и Правохеттинсткий отправится «Социальный десант»
В Лабытнанги объявили в розыск 14-летнюю девочку
Мошенником, обманувшим ямальца, оказался отбывающий срок тюменец
В Лабытнанги собственникам гаражей предложат альтернативный участок
Ансамбль «Синяя птица» поздравит тазовчан с Днем рождения района
Безопасность ледового городка в Салехарде будут проверять каждый день
На Ямале за неделю почти 6 тысяч человек заболели ОРВИ
На Ямале стартует первый форум для женщин «Леди босс»
На Ямале проведут «Пушистый день»
Глава Салехарда встретился с родителями воспитанников «Мамонтёнка»
В Лабытнанги открылся горнолыжный комплекс «Октябрьский»
Главврач из Ноябрьска призвал провакцинировать от кори 700 детей
Легенда для спасателей: в Яр-Сале бензовоз столкнулся с джипом
В Ноябрьске в год юбилея Победы появится «Стена Памяти!»
В Тазовском пройдет гастрономический конкурс
Глава Ямала поздравил земляков с международным Днем добровольцев
Пуровский район потратит 1,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов