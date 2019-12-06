2019-12-06T08:25:09+03:00
Общество

«Лиза Алерт» Ямал откроет подразделение в Ханымее

Поисковый отряд начнет работать в 2020 году
Анна Полякова
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«Лиза Алерт» Ямал откроет подразделение в Ханымее Фото: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" ЯНАО" vk.com«Лиза Алерт» Ямал откроет подразделение в Ханымее Фото: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт" ЯНАО" vk.com
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В Ханымее Пуровского района ЯНАО планируется открыть еще одно подразделение добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ямал. Она станет девятым в округе. Об этом рассказал руководитель регионального отделения отряда Игорь Заборовский. Поисковики развернут работу в Пуровском районе в 2020 году, сообщили в администрации муниципалитета.

- Ведь чем больше людей отреагирует на ситуацию, тем скорее мы сможем найти пропавшего, а в некоторых случаях даже не допустить сам факт пропажи человека. Мы должны реагировать все сразу и на всех уровнях, - поделился спецификой работы Игорь Заборовский.

Сейчас в отряде - более 300 человек, из которых 230 регулярно принимают участие в жизни отряда. Сегодня в помощь добровольцам приходят новые технологии от модернизированных светодиодных поисковых фонарей до искусственного интеллекта, которые значительно облегчают поиски пропавших, но, по признанию руководства отряда, ни одна техника, современные технологии и гаджеты не способны работать самостоятельно.

Главная технология - люди. Конечно, что привлечь к непосредственной деятельности всех ямальцев невозможно, но внести свой вклад в поиски может каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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