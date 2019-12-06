«На страже лесов»: ямальская школьница стала победителем всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 08:00 2019-12-06T08:15:13+03:00

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Таркосалинская школьница Алина Астахова стала победительницей конкурса детского рисунка «95 лет Всероссийскому обществу охраны природы». Ее торжественно наградили в Москве на пленуме Центрального совета Всероссийского общества охраны природы.

Как рассказали в администрации Пуровского района, Алина - активистка школьного лесничества «Росток», которое курируют Таркосалинский лесхоз-филиал ОАУ «Леса Ямала» и отдел Таркосалинское лесничество управления лесных отношений департамента природно-ресурсного.

Всего в оргкомитет поступили 8262 работы из 71 региона. Жюри было непросто принять решение: все рисунки яркие, красивые, праздничные, отражают искреннюю любовь детей к окружающему нас миру. 14-летняя Алина Астахова из Тарко-Сале вошла пятерку победителей. За работу «На страже лесов» ей вручили диплом победителя и памятный подарок.

Награды победителям конкурса вручили председатель Центрального совета ВООП Владимир Грачев и руководитель Федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

ИСТОЧНИК KP.RU