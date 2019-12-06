В Новом Уренгое неизвестный водитель сбил пешехода на «зебре»

СЕГОДНЯ 06:48 2019-12-06T06:49:06+03:00

Личность водителя до сих пор не установлена

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В Новом Уренгое под колеса автомобиля попал пешеход. ДТП с пострадавшим случилось на улице Магистральная 5 декабря около 14 часов 55 минут. Личность водителя до сих пор не установлена.

Как сообщает Госавтоинпекция ЯНАО, неизвестный автомобилист, управляя машиной отечественного производства (предположительно «ВАЗ»), не пропустил человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль наехал на пешехода, который в результате ДТП получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, травмирован один человек. С начала 2019 года в 4469 зарегистрированных ДТП 29 человек погибли и 501 травмированы, в их числе 61 ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU