СЕГОДНЯ 05:31 2019-12-06T05:31:25+03:00

Погода на Ямале 6 декабря: ожидается похолодание до -24 градусов Фото: Анна Полякова

Небольшой снег пройдет во всех районах Ямала

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В пятницу, 6 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 24 градусов, пасмурно, ожидается кратковременный снег. Ветер юго-западный 4 м/с.

В Ноябрьске -15 градусов, пасмурно, периодические в течение дня – кратковременный снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Новом Уренгое -15 градусов, пасмурно. Небольшой снег – в середине дня. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Надыме -17 градусов, пасмурно, в первой половине дня - небольшой снег. Юго-западный ветер 6 м/с.

В Губкинском -15 градусов, пасмурно. В середине дня - снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Тарко-Сале - 14 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Муравленко -16 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Лабытнанги -24 градусов, пасмурно. Кратковременный снег пройдет ближе к ночи. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU