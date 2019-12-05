В Пангоды и Правохеттинсткий отправится «Социальный десант»

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-05T16:06:41+03:00

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В поселки Пангоды и Правохеттинский Надымского района в эту пятницу, 6 декабря, отправятся специалисты социальной сферы. С местными жителями встретятся представители управления социальных программ, Центра занятости населения, Надымской центральной районной больницы, департамента образования, управления по физической культуре‚ спорту‚ молодёжной политике и туризму.

Они расскажут о существующих видах социальной поддержки, действующих жилищных программах, пенсионном законодательстве и программах содействия занятости населения. Медики проведут акцию «Я сдал тест на ВИЧ, а ты?».

Жители национальных поселков смогут задать интересующие вопросы не только во время основной работы консультационных площадок, но и во время встречи-диалога «Приоритетные национальные проекты как основа перспективного развития социальной сферы Надымского района».

В Правохеттинском специалисты будут работать в первой половине дня, а после обеда задать свои вопросы смогут пангодинцы. Все мероприятия пройдут в культурно-досуговых центрах поселений, сообщили в администрации Надымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU