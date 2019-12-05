2019-12-05T15:53:52+03:00
Происшествия

В Лабытнанги объявили в розыск 14-летнюю девочку

Пропавшую Ваннэсу не могут найти больше суток
Анна Полякова
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В Лабытнанги объявили в розыск 14-летнюю девочку Фото: 89.мвд.рфВ Лабытнанги объявили в розыск 14-летнюю девочку Фото: 89.мвд.рф
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В Лабытнанги больше суток не могут найти 14-летнюю девочку. Сегодня, 5 декабря, полицию объявила ее в розыск. Ориентировка на исчезнувшего подростка опубликована на официальном сайте УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В сообщении говорится, что разыскивается несовершеннолетняя Ваннэса Гришаева 21.03.2005 года рождения. Девочка живет в Лабытнанги на улице Революции. Известно, что накануне, 4 декабря, в 11 часов 00 минут она вышла из дома и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

На вид ей 15 лет, худощавого телосложения, волосы темные, рост -160 см.

В день исчезновения была одета в удлиненный пуховик синего цвета с рисунком в виде крупных снежинок белого цвета. Не ней была розовая вязанная шапка в виде кошки, синие джинсы, черные сапоги. С собой девочка взяла черный рюкзак, в котором были паспорт и страховое свидетельство.

Полиция просит случае установления местонахождения разыскиваемой сообщить в дежурную часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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