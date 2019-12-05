Мошенником, обманувшим ямальца, оказался отбывающий срок тюменец

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-05T15:16:42+03:00

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Тюменец, отбывая срок в колонии, облапошил ямальца и стал фигурантом нового уголовного дела. Теперь его подозревают в мошенничестве.

Житель Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО в апреле 2019 года обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже автомобиля ВАЗ. Созвонившись с предполагаемым продавцом и обговорив условия сделки, окончательную стоимость автомобиля и размер предоплаты, ямалец перевел в качестве задатка в размере 5 тысяч рублей на указанный незнакомцем счет. После этого продавец перестал выходить на связь, его телефон оказался отключенным.

Личность подозреваемого установили во время оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Тюменской области. В настоящее время он уже отбывает наказание в исправительной колонии за ранее совершенные преступления.

На допросе он признался в преступлении, оперативникам удалось изъять у него вещественные доказательства, имеющие отношение к уголовному делу: сотовый телефон, сим-карту, банковскую карту, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU