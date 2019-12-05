В Лабытнанги собственникам гаражей предложат альтернативный участок

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-05T14:51:49+03:00

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В Лабытнанги собственники некапитальных гаражей смогут сохранить свое имущество. Администрация города предоставит альтернативный земельный участок. Речь идет о временных строениях на гаражных площадках по улицам Обская и Л. Гиршгорна.

Из 323 гаражей 250 установлено самовольно. Все объекты попадают в зону перспективной застройки города и подлежат сносу. Напомним, с ноября на гаражных площадках ведется розыск владельцев временных построек. Летом самовольно занятая временными постройками территория будет освобождаться.

Часть владельцев уже согласилась с предложением объединиться в гаражный кооператив для строительства капитальных гаражей. Строительную площадку «ГАРАЖНЫЙ СОЮЗ» планирует развернуть по улице Обской, за спортзалом «Юниор». Члены союза приглашают лабытнангцев - владельцев временных гаражей присоединиться и строить капитальные гаражи вместе.

Для остальных владельцев власти города предоставят альтернативный земельный участок. Сейчас ведутся кадастровые работы по шести земельным участкам, предназначенным для гаражных кооперативов. На каждом из них возможно строительство от 30 до 40 гаражей.

ИСТОЧНИК KP.RU