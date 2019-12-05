Ансамбль «Синяя птица» поздравит тазовчан с Днем рождения района

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-05T14:35:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тазовском отметят 89-ый День рождения района. Праздничные мероприятия начнутся 7 декабря в 11:00 на центральной площади районного центра. Главным подарком станет музыкальная программа вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Торжественная концертная программа состоится в воскресенье, 8 декабря, в Районном Доме культуры.

А в первый день празднования для гостей праздника приготовлены народные гуляния, выездная ярмарка сельскохозпродукции, мастер-класс по изготовлению оберега «Золотое копытце», посещение чума, тематическая фотозона.

Ровно в полдень пройдет гастрономический конкурс на лучшую строганину, мясное блюдо и северный десерт. В каждой из номинаций определят победителей.

Тазовчане примут участие в конкурсе на лучшую праздничную фотографию. Участниками которого станут местные жители старше 18 лет. Главное требование - наличие позитивной и креативной фотографии, сделанной на центральной площади во время ярмарки и опубликованной в социальной сети.

Среди фотографий, набравших наибольшее количество «лайков» и отвечающих всем условиям конкурса, будут определены лучшие работы. На церемонии награждения победителям вручат денежные призы.

В 17:00 в честь Дня района на центральной площади райцентра прозвучат залпы праздничного салюта.

ИСТОЧНИК KP.RU