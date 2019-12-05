Безопасность ледового городка в Салехарде будут проверять каждый день

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-05T13:52:55+03:00

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Ледовый городок, который скоро откроется на главной площади Салехарда, - один из основных объектов, который требует к себе повышенного внимания в зимний период. Об этом говорили на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Собравшиеся обсудили те объекты, которые представляют наибольшую опасность для детей, именно в зимний период. Большие потоки людей ожидаются в районе ледового городка.

- Необходим ежедневный мониторинг состояния всех ледовых конструкций. Несмотря на то, что все это построено с соблюдением требований, я не исключаю тот факт, что какие-нибудь вандалы и пьяные товарищи уронят и поломают эти ледовые конструкции, - отметил Данило Трубицын, уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе.

Напомним, Салехард активно включился к проведению Всероссийской акции «Безопасность детства». Всеми структурными подразделениями администрации города на протяжении всего года осуществляется системный мониторинг подведомственных им объектов, выявляются и устраняются нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU