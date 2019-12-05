2019-12-05T13:42:50+03:00
Общество

На Ямале за неделю почти 6 тысяч человек заболели ОРВИ

Вирусов гриппа обнаружено не было
Анна Полякова
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На Ямале за неделю почти 6 тысяч человек заболели ОРВИНа Ямале за неделю почти 6 тысяч человек заболели ОРВИФото: Ольга Крыльцова
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За минувшую неделю на Ямале с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция в медучреждения обратилось 5905 человека. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по ЯНАО, окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 10,5% и составил 109 случаев на 10 тысяч населения.

За это время госпитализировано 104 человека. Почти половина из этого числа – малыши до 2 лет, 30 заболевших - 3 -6 лет. По данным лабораторного мониторинга вирусов гриппа обнаружено не было.

В этот же период с диагнозом внебольничная пневмония обратилось 127 человек. Наибольшее количество заболевших в возрастной группе 18-39 лет - 30 случаев, чуть меньше школьников 7-14 лет - 27 случаев.

В этот сезон запланировано привить против гриппа 241231 человека, вакцинировано против гриппа 245 615 человек.

Напоминаем, что получить бесплатную вакцинацию против гриппа можно во всех лечебных учреждениях округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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