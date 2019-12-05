На Ямале стартует первый форум для женщин «Леди босс»
В Ноябрьске на площадке центра «Мой бизнес» состоится первый женский бизнес-форум «Леди босс». Идея мероприятия принадлежит предпринимателю из Ноябрьска Эльвине Хомутинниковой. Она руководит центром бизнес-сопровождения, одновременно участник проекта «Мама-предприниматель», который проходил осенью этого года.
Выяснилось, что интерес к созданию своего дела есть не только у молодых мам, но и других женщин региона. Мероприятие для деловых женщин поддержала городская администрация и руководство местного бизнес-инкубатора.
На встречах, которые состоятся 7 и 8 декабря, участницы узнают, как построить доходный и устойчивый бизнес, создать сильную команду и при этом остаться заботливой женой и мамой.
Также опытные бизнес-тренеры научат способам привлечения ресурсной поддержки государства, успешным продажам, эффективным технологиям подбора сотрудников. Кроме того, с помощью профессионального стилиста-имиджмейкера, предпринимательницам подберут индивидуальный образ успешной женщины. Для детей, которых мамы возьмут с собой на форум, будет организована программа в семейном развлекательном центре «Лукоморье».
Мероприятие организовано при поддержке регионального агентства «Мой Бизнес» в рамках нацпроекта развития предпринимательства, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU