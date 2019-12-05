На Ямале проведут «Пушистый день»
На Ямале стартует окружная акция помощи бездомным животным. В Салехарде «Пушистый день» проведут 14 декабря. В окружной столице собаки и кошки будут ждать новых хозяев в полдень в МРК «Полярис».
Добрая и уже ставшая традиционной окружная акция призвана помогать бездомным животным. Посетителей ждет выставка домашних питомцев с презентацией от хозяев, консультации ветеринара и фотовыставка.
Если нет возможности взять нового друга домой, но есть желание быть частью "Пушистого дня", то в этот день можно принести корм и средства по уходу за животными, предложить добровольцам свою помощь.
Кроме этого, в рамках акции каждый желающий может сделать пожертвования в пользу приютов для бездомных животных.
ИСТОЧНИК KP.RU