На Ямале проведут «Пушистый день»

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-05T12:56:09+03:00

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На Ямале стартует окружная акция помощи бездомным животным. В Салехарде «Пушистый день» проведут 14 декабря. В окружной столице собаки и кошки будут ждать новых хозяев в полдень в МРК «Полярис».

Добрая и уже ставшая традиционной окружная акция призвана помогать бездомным животным. Посетителей ждет выставка домашних питомцев с презентацией от хозяев, консультации ветеринара и фотовыставка.

Если нет возможности взять нового друга домой, но есть желание быть частью "Пушистого дня", то в этот день можно принести корм и средства по уходу за животными, предложить добровольцам свою помощь.

Кроме этого, в рамках акции каждый желающий может сделать пожертвования в пользу приютов для бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU