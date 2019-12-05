В Лабытнанги открылся горнолыжный комплекс «Октябрьский»

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-05T12:11:11+03:00

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В Лабытнанги 4 декабря открыл сезон горнолыжный комплекс «Октябрьский». Трасса готова к приему любителей экстремальных видов спорта. Накануне первые посетители уже опробовали склон. Скоро можно будет прокатиться с ветерком и на тюбингах.

Как и прежде, жители и гости города могут воспользоваться услугами по аренде горных лыж и сноубордов.

Праздничное открытие «Октябрьского» планируется в наиболее благоприятные погодные условия.

Напомним, горнолыжный комплекс ориентирован обучение детей азам горнолыжного мастерства. Сложных трасс здесь нет, более того, горнолыжная трасса всего одна – длиной 620 м с перепадом высот 110 м и довольно простым рельефом. Тем не менее, руководство ГЛК просит при планировании поездки читывать погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU