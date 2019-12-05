Главврач из Ноябрьска призвал провакцинировать от кори 700 детей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-05T11:41:59+03:00

Вспышки заболевания кори были отмечены в Новом Уренгое, Ныдыме и Тарко-Сале

Изменить размер текста: A A

Главный врач горбольницы Ноябрьска Олег Шалаев обратился ко всем родителям детей, невакцинированных от кори, с открытым письмом, в котором призывает серьезно задуматься, прежде чем поставить подпись в отказе от прививки.

«Обращаюсь к вам не только как, главный врач, профессор и доктор медицинских наук, но и отец! Здоровье наших детей, это не только наша родительская любовь и забота, но и высокая ответственность», - говорится в письме, текст которого опубликован в официальной группе администрации города социальной сети «В Контакте».

Фото: Администрация Ноябрьска

На сегодняшний день около 700 детей Ноябрьска не привиты от кори, что является большим риском для данной группы деток, а также их родителей.

Главврач упомянул, что в трех городах ЯНАО отмечены вспышки заболевания кори: Новый Уренгой, Ныдым, Тарко-Сале. А учитывая, активную миграцию населения инфекция может возникнуть в любом населенном пункте округа.

Олег Шалаев напомнил, что до середины ХХ века на Земле от кори умирали сотни тысяч детей ежегодно. Это заболевание называли «убийцей детей». Индекс «заразительности» приближается к 100%. Наиболее частыми осложнениями кори являются пневмонии, отиты, ларингиты, коревой круп, фебрильные судороги.

Самыми тяжелыми осложнениями кори являются коревой энцефалит (воспаление мозга), менингит (воспаление мозговой оболочки).

«Вакцинопрофилактика является наиболее эффективным средством профилактики кори. Убедительно прошу всех родителей города Ноябрьск, привить своих детей от кори, не имеющих противопоказания к данной прививке», - призвал главврач.

ИСТОЧНИК KP.RU