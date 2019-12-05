СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-05T11:21:11+03:00

Легенда для спасателей: в Яр-Сале бензовоз столкнулся с джипом Фото: gkups.yanao.ru

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В поселке Яр-Сале Ямальского района проверили оперативность и слаженность работы спасателей при ликвидации последствий ДТП с пострадавшими.

Участие в учениях приняли все оперативные службы и различные организации. Согласно легенде «бензовоз столкнулся с джипом, огнём охвачена территория вокруг ЧП, есть пострадавшие», сообщает ГКУ Противопожарная служба ЯНАО».

Событие переполошило многих жителей поселка, ведь по улицам мчались машины скорой помощи, которые принимали из рук пожарных четырёх «пострадавших».

После эвакуации огнеборцы тушили учебное пламя, применяя тяжёлую технику для окапывания очага. Полиция оцепила место происшествия, рядом была развёрнута полевая кухня. После подвели итоги, посчитали время и оценили реакцию спасателей.

- В течение двух минут прибыли пожарные, 18 минут ушло на отработку всех действий. Это стало возможным благодаря слаженной работе служб, оценка хорошая, - отметил начальник штаба Александр Карпов.

ИСТОЧНИК KP.RU