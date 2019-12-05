В Ноябрьске в год юбилея Победы появится «Стена Памяти!»
В памятный год 75-летия Великой Победы в Ноябрьске появится художественное панно «Стена Памяти!». Это инсталляция из фотографий участников Великой Отечественной войны – наших родных и близких, сражавшихся на передовой и ковавших Победу в тылу.
Живая память о героях будет увековечена благодаря современным технологиям. Изображение будет создано из тысяч уникальных исторических фотоснимков, которые предоставят участники акции.
Администрация Ноябрьска призывает ямальцев объединиться, чтобы сохранить историю народа, память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны.
В Музее воинской славы МБУК «МРЦ» продолжается общегородская акция «Стена Памяти» в рамках городского проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фотографии можно приносить в музей, пояснили в администрации Ноябрьска.
ИСТОЧНИК KP.RU