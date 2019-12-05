СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-05T10:54:57+03:00

В Ноябрьске в год юбилея Победы появится «Стена Памяти!» Фото: Администрация Ноябрьска

Изображение будет создано из тысяч уникальных исторических фотоснимков

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В памятный год 75-летия Великой Победы в Ноябрьске появится художественное панно «Стена Памяти!». Это инсталляция из фотографий участников Великой Отечественной войны – наших родных и близких, сражавшихся на передовой и ковавших Победу в тылу.

Живая память о героях будет увековечена благодаря современным технологиям. Изображение будет создано из тысяч уникальных исторических фотоснимков, которые предоставят участники акции.

Администрация Ноябрьска призывает ямальцев объединиться, чтобы сохранить историю народа, память о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

В Музее воинской славы МБУК «МРЦ» продолжается общегородская акция «Стена Памяти» в рамках городского проекта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фотографии можно приносить в музей, пояснили в администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU