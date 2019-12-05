В Тазовском пройдет гастрономический конкурс
В Тазовском пройдет гастрономический конкурс блюд национальной кухни. В предстоящие выходные участники состязаний продемонстрируют экспертному жюри блюда, приготовленные из природных даров северной земли. Конкурс стартует в полдень 7 декабря в установленном на центральной площади районного центра чуме.
Конкурсные работы могут быть представлены в одной или нескольких номинациях: «Строганина», «Северный десерт», «Традиционное блюдо». Среди обязательных условий – блюда должны быть приготовлены из «местных» продуктов: мяса, рыбы, северных ягод. Жюри оценит презентацию блюда, вкусовые качества, оригинальность подачи. В завершении мероприятия пройдет церемония награждения победителей дипломами и денежными сертификатами.
Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 89-летию со Дня образования ЯНАО и Тазовского района.
ИСТОЧНИК KP.RU