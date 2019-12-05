Глава Ямала поздравил земляков с международным Днем добровольцев

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-05T10:04:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале в волонтёрскую деятельность вовлечено 70 тысяч человек. В регионе действуют 208 волонтёрских объединений. В международный День добровольцев губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил жителей округа с праздником и поблагодарил за неравнодушие, добрые и отзывчивые сердца, гражданскую позицию и ответственность. Он отметил, что в округе активно развивается добровольческое движение.

- Ямал – территория добрых дел. Для нас это не просто слова, а реальные действия и поступки, в основе которых готовность бескорыстно прийти на помощь, стремление сделать наш общий дом комфортнее, – говорится в обращении главы региона.

Губернатор заявил, что региональное правительство и в дальнейшем будет оказывать волонтёрским объединениям помощь, поддерживать работу НКО в реализации общественно полезных услуг, в проведении социально значимых и экологических мероприятий.

Напомним, участники «Зелёной Арктики» в ходе экологической экспедиции на остров Вилькицкого собрали 129 тонн мусора. Волонтёры Победы Ямала стали лучшими среди других регионов по результатам акции «Красная гвоздика-2019». Добровольцы собрали 414 998 рублей, а всего по стране на помощь ветеранам пожертвовали 3 805 613 рублей.

По итогам Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019» два ямальских проекта стали победителями. Всего на конкурс было подано 28 144 заявок со всей страны, в финал вышло 190 проектов, четыре из которых принадлежат жителям округа.

По результатам работы за год ямальское отделение организации «Волонтёры-медики», которое объединяет 310 человек, вошло в ТОП успешных региональных отделений России. Ребята стали организаторами и участниками всероссийских акций, а также реализовали совместный проект со станцией скорой помощи в Салехарде. Они ассистируют бригадам медиков на выезде к пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU